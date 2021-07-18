نائب محافظ القليوبية تتفقد استعدادات المجازر لاستقبال الأضاحى بالعيد

قامت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة قليوب للمرور الميدانى على المجازر ومنظومة النظافة بالشوارع .

تفقدت ريان مجزر مدينة قليوب للتأكد من سير العمل بالطريقه الصحيحة وازاله المعوقات وتسهيل عملية الذبح.

أكـدت ريان على أنه تم فتح كافة المجازر الحكومية بالقليوبية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

أوضحت ريان انة تم ذبح حوالى 9000 ذبيحة بمجازر القليوبية خلال شهر 7 ، مع استمرار الحملات التموينية( التموين والطب البطرى والصحة) مما اسفرت الحملات عن 145 محضر ، وبلغ عدد المضبوطات حوالى 4 طن و 100كيلو ما بين ذبح خارخ المجازر المرخصة وما بين الغير صالحة للاستخدام الآدمى .

استكملت ريان جولتها بتفقد منظومة النظافة بشارع العاشر من رمضان وشارع السوق ونادى باريس وشارع العادلى ومحطة الزيت ، للتأكد من نظافة الشوارع ورفع كافة مخلفات القمامة وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين .

جاء ذلك بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب واحمد جمعه نائب رئيس مدينة قليوب والدكتور خالد مدير مجزر قليوب.