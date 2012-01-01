 41.1 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والحصيلة تتخطى 31 مليونا و106 آلاف - بوابة الشروق
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41.1 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والحصيلة تتخطى 31 مليونا و106 آلاف

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:53 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:57 ص

سجلت الهند 41 ألفا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و106 آلاف و65 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /إنديا توداي/ الهندية اليوم الأحد، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 518 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 422 ألفا و660 شخصا.
وأفادت بأن 42 ألفا و4 حالات تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و269 ألفا و796 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 422 ألفا و660 حالة.

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