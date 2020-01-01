 تونس تسجل 140 وفاة و7524 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تونس تسجل 140 وفاة و7524 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:52 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 8:52 ص

 أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 140 حالة وفاة و 7524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت إذاعة موزاييك التونسية.

وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد اليوم السبت أن العدد الاجمالي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 17 ألفا و 354 حالة وفاة و 540 ألفا و 798 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

في المقابل، أكدت الوزارة أن عدد المتعافين تماما من الفيروس بلغ 429 ألفا و 646 متعافيا.

يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تونس في 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول وفاة لمصاب بهذا الفيروس يوم 19 مارس 2020.


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