قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز مستقرة على الأجهزة، مشيرًا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الأيام والدعاء لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الفنانة لازالت في حاجة للوضع على جهاز الأكسجين والتنفس الصناعي، موضحًا أن مجهود النفس عالٍ لدى «عبدالعزيز».

وأشار إلى أن فيروس كورونا قد يترك آثار التهابات تليفية تضعف القدرة على الحصول على الأكسجين بعد تعافي المريض، منوهًا إلى أن تلك الآثار قد تستمر لفترات بسيطة أو طويلة المدى.

وذكر عضو لجنة مكافحة كورونا، أن 10 من كل 100 مصابين بالفيروس يعانون من توابع متلازمة ما بعد كورونا، قائلًا إنها قد تأتي بصورة حادة وتنتهي في بعض الأحيان، وقد تكون متكررة على فترات متباعدة، أو تصبح مزمنة في حالات أخرى.