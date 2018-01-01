وزير التموين: تعاقدنا مع الأوقاف على مليون كيلو لحمة

توجه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بالشكر لوزارة الأوقاف، قائلًا إنه تم التعاقد معها على مليون كيلو لحوم من صكوك الأضاحي، أي ما يعادل ألف طن من اللحوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن صكوك الأضاحي سيتم ذبحها بالمجازر الآلية التابعة للوزارة تحت إشراف الأوقاف، مشيرًا إلى توزيع اللحوم بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتضامن على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أنه لا تغيير في منظومة الخبز وحق المواطن محفوظ، مشيرًا إلى خضوع المنظومة حاليًا للدارسة إلا أنه لم يتم تغيرها أو تطبيق أي تعديل جديد.

وأشار إلى اطمئنان الرئيس خلال آخر اجتماع جمعهما على المخزون الاستراتيجي من السلع والذي يصل إلى 6.2 شهر في السكر والزيت، وعامين في اللحوم، لافتًا إلى تطرق الرئيس خلال الاجتماع لتطوير لشركة قها ودمجها مع شركة إدفينا والذي سيتم البدء فيه خلال شهر بعد العيد.