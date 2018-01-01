الأوقاف: 98 مليون ونصف المليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف أن المديريات على مستوى الجمهورية حققت رقما قياسيا في تحصيل صكوك الأضاحي هذا العام حيث بلغت مبيعات الصكوك أكثر من 98 مليون جنيه ونصف المليون بزيادة قدرها 19 مليون جنيه عن نفس التوقيت من العام الماضي، ومازال التحصيل مستمرا.

وأشادت وزارة الأوقاف في بيان اليوم بإقبال المصريين على مشروع صكوك أضاحي الوزارة الذي تتبناه للعام السابع على التوالي، مؤكدة أنها لم تكن لتصل إلى تحصيل 19 مليونا ونصف المليون دون الثقة الغالية التي أولاها المصريين في الوزارة وثقتهم في مؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ما حققه المشروع من تقدم يثبت بالدليل ثقة المواطنين في الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية .