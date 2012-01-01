وزير الأوقاف: حققنا رقما قياسيا في مشروع «صكوك الأضاحي»

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه: "في ظل حياة كريمة التي ينادي بها الرئيس السيسي نذهب إلى أهالينا الأولى بالرعاية؛ ولن نسمح بتصوير أي فرد وهو يأخذ حقه احتراما لآدمية الإنسان و لمشاعره"، منوها بأن وزارة الأوقاف حققت رقما قياسيا في مشروع "صكوك الأضاحي" لم يحدث في السنوات الماضية"، مبينا أن ما جمع حتى الآن تجاوز 93 مليون جنيه بزيادة 14 مليون جنيه عن العام السابق، بالإضافة إلى ما يتم جمعه.

ووجه جمعة - في اتصال هاتفي مع برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة التليفزيون المصري - التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك وإلى الشعب المصري.

وبين أن عملية الذبح تتم في مجزر "أبو سمبل" تحت إشراف ثلاثي من وزارة التموين والطب البيطري وعلماء من الأوقاف.

واعتبر أن توخي الحذر يظل مطلوبا من عدوى انتشار فيروس كورونا لأن التحورات التي تحدث تجعل الحذر واجبا، لافتا إلى أنه ما زال هناك تخوف عالمي من السلالات الجديدة وتحورها.

وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى ستقام، بنفس ضوابط عيد الفطر المبارك على أن تكون الصلاة في المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، قائلا: " ولا حرج في صلاة العيد بالمنزل في ظل الظروف الراهنة".