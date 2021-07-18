الفلسفة ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة ببولاق

عبر طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن سعادتهم من سهولة أسئلة مادة الفلسفة، واشادت الغالبية العظمى من الطلاب عن مستوى الامتحان، مؤكدين على أن الامتحان جاء للطالب المتوسط والأسئلة واضحة، علاوة على أنه جاء مباشر دون وجود أى إجراءات معقدة.

و أبدى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، بمدرسة الشهيد محمد وهدان، ببولاق، عن سعادتهم من مستوى امتحان الفلسفة، الذى أجمعوا على أنه سهل فى أغلب أسئلته وهو ما سبب لهم الإطمئنان، وبدت علامات الفرح على وجوه الطلاب والطالبات أثناء الخروج من اللجان فيما تجمع عدد كبير من أولياء أمور الطلاب للاطمئنان على أبنائهم.

وعبر عدد من الطلاب الآخرين عن سعادتهم بمستوى المادة والامتحان الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط، حيث قالت الطالبة أسماء أحمد سيد، إن الامتحان يختبر قدرة الطالب على المذاكرة ومتابعة المنهج بصورة جيدة، مضيفة أن الامتحان تكون من ٥٠ سؤالا فى زمن ٣ ساعات.

وقالت نورهان جمال، إن أسئلة الامتحان جاءت من المنهج وخلت من الأسئلة غير المباشرة ويتناسب جميع مستويات الطلاب، لافتة الي أن وقت الامتحان مناسب للإجابة على الأسئلة بشكل مباشر.