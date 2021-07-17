الكاف للأهلي: برجاء تغيير الشعار

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طالب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، النادي الأهلي بتغيير شعار الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي احتضنه مركب محمد الخامس، بنهائي دوري الأبطال.

وطلبت الصفحة الرسمية للكاف على تويتر من مسؤولي الأهلي بتغيير شعار الفريق بعد الفوز باللقب العاشر.

وكتبت صفحة الكاف: «عزيزي مدير حساب النادي الأهلي، رجاء تغيير الشعار وإرساله لنستخدمه في المستقبل القريب، شكرًا مقدمًا».

وكان الأهلي يملك 9 نجوم فقط على قميصه ولكن بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا أصبح للنجمة العاشرة مكانا.

وأصبح الأهلي أول ناد في إفريقيا يتوج بلقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، ثلاث مرات "2005-2006 و 2012-2013 و2020-2021".

وستكون مشاركة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية هي السابعة، حيث شارك في ست نسخ سابقة وتوج بالميدالية البرونزية في مناسبتين.