 الكاظمي: اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات بالعراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكاظمي: اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات بالعراق

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 10:39 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن بلاده اتخذت خطوات مهمة لحماية البعثات الدبلوماسية، فيما حذر من استخدام العراق منطلقا لتهديد دول الجوار.

وقال الكاظمي، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد: "اتخذنا خطوات مهمة لحماية البعثات، لن نسمح بأن نكون منطلقاً لتهديد جيراننا".

من ناحية أخرى، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقى أن الكاظمي ترأس اجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية العراقية، جرى خلاله بحث الأوضاع الحالية للسجون في العراق، وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطوير السجون وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان.

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