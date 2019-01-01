مفاوضون عن الحكومة الأفغانية وطالبان يبحثون التوصل لهدنة وتسوية سياسية

ذكر المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان أن لجنة تضم 14 عضوا – سبعة من حركة طالبان وسبعة من الحكومة الأفغانية- ، منهمكة في إجراء محادثات منذ أمس السبت، وتردد أنها ستتوصل إلى اتفاق اليوم، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم المجلس أن اليوم الأخير من المحادثات الأفغانية الأفغانية سيتركز على وجود وسيط للمحادثات الأفغانية السابقة ووقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

وذكرت مصادر على صلة بمحادثات السلام الأفغانية الأفغانية أن حركة طالبان ستوافق على الأرجح على وقف إطلاق النار، بمناسبة عيد الأضحى وخفض العنف، بحلول نهاية اليوم.

وكان رئيس وفد الحكومة الأفغانية، عبد الله عبد الله ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، الملا عبد الغني بارادار في الدوحة قد افتتحا أمس السبت المحادثات الأفغانية التي تستمر يومين.

ويقر أعضاء فريق التفاوض عن الجانبين في الدوحة بأن المحادثات التي تستمر يومين سوف تؤذن باستئناف المحادثات الأفغانية المتعثرة، التي بدأت قبل حوالي عام.