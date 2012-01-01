ساندي عن ظهورها أعلى قمة الهرم الأكبر: الواحد بيطلع على السرير بالعافية

علقت المطربة ساندي، على الإعلان الذي ظهرت فيه فوق الهرم الأكبر، موضحة أن رؤية مخرج الإعلان اعتمدت على استمداد الطاقة من الأهرامات التي تعد أقوى رموز الطاقة في العالم.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن وقوفها على قمة الهرم ليس حقيقيًا وإنما يعتمد على تقنية الجرافيك، معلقة: «الواحد بيطلع على السرير بالعافية هيطلع الهرم؟».

وأكدت أنها لم تقصد الإهانة للأهرامات بتصوير الإعلان، قائلة إن بعض المسؤولين عن الآثار تحدثوا إلى منتج الإعلان وأعربوا عن استيائهم من وقوفها على قمة الهرم الأكبر.

وأشارت المطربة إلى أن المسؤولين تفهموا الموقف بعدما علموا بحقيقة عدم التصوير على قمة الهرم، قائلة إنها لا يمكنها التصوير على قمة الأهرامات لأن الأمر مخالف للقانون، فضلًا عن أنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر.

وتسبب إعلان جديد للمطربة ساندي، في حالة من الغضب بعد ظهورها وهي تؤدي حركات راقصة على قمة الهرم الأكبر، ضمن إعلان لإحدى ماركات الملابس العالمية.

وظهرت ساندي في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر وتنتقل منه إلى عدد من المعالم الأخرى بوسط القاهرة وبالنيل وبمنطقة بانوراما الهرم تستعرض خلالها أزياء ماركة ملابس في حركات راقصة.