 «سيدة الفجر» ثاني أيام العيد على مسرح الطليعة - بوابة الشروق
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«سيدة الفجر» ثاني أيام العيد على مسرح الطليعة


نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:12 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 6:12 ص

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " سيدة الفجر " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف، و ذلك الأربعاء المقبل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة والنصف مساء.

 يقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة ان العرض تدور أحداثه في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، و تتوالى الأحداث.


"سيدة الفجر " بطولة نشوى إسماعيل ، مي رضا، مجدي شكري. بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.

 

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