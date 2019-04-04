التعليم: هدف «اتكلم عربي» الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن عددًا من المناهج التعليمية الهامة ستكون متاحة على تطبيق "اتكلم عربي" بحلول شهر أغسطس القادم، ويمكن للمستخدمين الاطلاع عليها واستخدامها وكذلك تحميلها من خلال التطبيق.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الأسر المصرية بالخارج لتوفير نسخ إلكترونية لهذه المناهج التعليمية المصرية على تطبيق "اتكلم عربي"، وستمكن هذه الخطوة جميع الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع والحصول على المناهج واستخدامها في عملية تعلم أبنائهم للغة العربية والثقافة والقيم المصرية.

وأضافت أننا بدأنا المرحلة الثانية من تدشين وإطلاق تطبيق "اتكلم عربي" للمستخدمين، بإتاحة هذه المناهج التعليمية المصرية على التطبيق، بما يجعله أكثر قدرة على مساعدة وتلبية احتياجات أولياء الأمور والأسر المصرية بالخارج، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على الهوية المصرية.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية، في إطار المبادرة الرئاسية.

وأكد شوقي أن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.