الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في مومباي إلى 25 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مدينة "مومباي" الهندية إلى 25 قتيلًا، اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مسؤولين حكوميين، بأن 11 حادثة انهيار منازل وجدران وقعت في ضواحي المدينة منذ وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال المسؤولون إن ما لا يقل عن 25 شخصًا لقوا مصرعهم في ثلاث ضواحي ب"مومباي" إثر الانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة، التي تجتاح المدينة منذ أمس السبت، كما أن وسائل النقل المحلية تأثرت هي الأخرى.

وشوهد رجال الإنقاذ وهم يستخدمون أيديهم في حفر الأرض وانتشال الجثث، في لقطات عرضها التلفزيون المحلي، كما رجحت السلطات وجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض، بحسب الصحيفة.

يٌذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا، معلنا أنه سيتم صرف تعويضات لأسر القتلى والمصابين، كما أعرب عن حزنه العميق لوقوع خسائر في الأرواح بسبب انهيار الجدران في منطقتي "شيمبور" و"فيكرولي" بمدينة "مومباي"، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.