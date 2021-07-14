حسام حسن يهنيء الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

هنأ حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا غاليا على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد محمد الخامس، بنهائي دوري الأبطال.

وكتبت الصفحة الرسمية لحسام حسن عبر الفيسبوك: «يهنئ التوأم حسام وإبراهيم حسن النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين بعد تحقيق انجاز تاريخي جديد بلقب البطولة العاشرة الأفريقية».

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه.

وأصبح الأهلي أول فريق في أفريقيا يتوج بلقب دوري الأبطال في سنتين متتاليتين ثلاث مرات حيث فاز الاهلي عام 2005 و2006 كما فاز بالبطولة في 2012 و2013 واخيرا حققها في 2020 و2021.