الزراعة تعلن توصيات المشاركون في فعاليات ورشة العمل التدريبية بمجال تنمية الريف المصري

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، توصيات ورشة العمل التدريبية فى مجال "تنمية الريف المصري"، والذي نظمها القطاع بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

وأشار عزوز إلى أن المشاركين في ورشة العمل، أكدوا على التوسع في التوعية بدور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتنمية القرية المصرية، ورفع مستوى معيشة أبنائها، فضلا عن زيادة دور المرأة الريفية في تحقيق التنمية والاستفادة منها، مع تذليل معوقات التنمية الريفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

وأوصى المشاركون، بإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع رجال الاعمال فى القرى والمراكز والمدن وعمل توعية لهم بدورهم نحو رفع مستوى الريف المصرى والمرأة الريفية والشباب، والتوسع في أنشطة المسئولية المجتمعية، فضلا عن إنشاء مجتمعات خدمية فى الريف وعمل هيكل تنظيمي لها، مع امكانية انشاء ادارة او هيئة حكومية تختص بالتنمية الريفية للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من تلك الجهود فى التنمية الريفية.

وأكد المشاركون أيضا أهمية إقامة وحدات تصنيع زراعي وغذائي بالقرى تتناسب مع المحاصيل المنزرعة بكل محافظة لتعظيم القيمة المضافة والمساهمة فى تسويق المحاصيل الزراعية.

وتضمنت التوصيات إعداد نشرات ارشادية فى نقاط محددة توضح الدور الذي تقوم به الدولة والوزارات المختلفة فى تقديم الخدمات والانفاقات حتى تعم الفائدة ويتم توعية الفئات المعنية بما يتم على ارض الوطن من مشروعات خدمية لتحقيق التنمية، والتنسيق الكامل والشامل مع المراكز البحثية المتخصصة فى مجال تنمية المجتمع الريفى مع الاستعانة بالدراسات والبحوث ذات الاهمية التطبيقية التى تم تنفيذها بالفعل.

وشارك في ورشة العمل عدد من الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي، وممثلي الادارة المركزية للارشاد الزراعي، الإدارة المركزية لشئون المديريات، الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعي، الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.