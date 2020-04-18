حظر تجول ليلي بجزيرة ميكونوس اليونانية بعد تفشي فيروس كورونا

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دخل حظر التجول في فترات الليل يوم السبت ولمدة سبعة أيام حيز التنفيذ في جزيرة ميكونوس، المقصد السياحي اليوناني الشهير، بسبب عدم الالتزام بقواعد فيروس كورونا في الحانات.

وفي خطوة مفاجأة، فرضت الحكومة اليونانية هذه الاجراءات. ولن يسمح للسكان بالخروج إلى الشوارع بين الواحدة صباحا والسادسة صباحا لمدة أسبوع ابتداء من ليل السبت.

وسيكون هناك استثناءات فقط لحالات الطوارئ والأشخاص الذين يعملون ليلا. ولن يجري تشغيل الموسيقى في الحانات والمطاعم.

وقالت هيئة الدفاع المدني اليونانية يوم السبت إن أكثر من 10 % من الفحوصات التي أجريت خلال الأيام القليلة الماضية ، من خلال اختبارات كورونا السريعة، كانت ايجابية.

وصرحت رئيسة الخدمات الصحية في الجزيرة دينا سامبسوني للتلفزيون الرسمي للبلاد إن ملاجئ الحجر الصحي مكتظة بالفعل. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هناك "وابل" من إلغاء الحجوزات بعد إعلان الإغلاق المحلي.