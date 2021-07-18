يطل الفنان عاصي الحلاني، على جمهوره في سهرة استثنائية تحمل عنوان: "كل الفصول"، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عبر تطبيق "فن بوكس"، وفي هذه الحلقة يظهر ابنة "ابو الوليد" بشكل مختلف تماما.

كما يشاركه في هذه الحلقة الاستثنائية أسرته من داخل منزله، وعدد من صناع الأغاني وشركاء النجاح في ألبومه الأخير "كل الفصول"، في حوار الفن والأسرة والحياة، يتخلله الغناء والحب والضحك.

وتعرض الحلقة في الساعة السابعة مساء، وتم تصويرها في مزرعة عاصي الحلاني في الحلانية بلبنان، وتولى إخراجها وليد ناصيف، من إعداد وتقديم طوني سمعان، وفكرة وإدارة تسويق حبيب رحال، وسيطل فيها إلى جانب "أبو الوليد"، وزوجته كوليت وأولاده الفنانين ماريتا والوليد، ومدير أعماله ماجد الحلاني، هذا إضافة إلى حضور فني مميز يتمثل في شهادات واعترافات بحق عاصي من: الشاعر نزار فرانسيس، والملحن عادل العراقي، والموزعين الموسيقيين ناصر الأسعد وطوني سابا، والمخرجين جو مكرزل وأحمد المنجد.