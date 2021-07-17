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هنأ شريف إكرامي، حارس بيراميدز، النادي الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي احتضنه مركب محمد الخامس، بنهائي دوري الأبطال.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: «مبروك للنادي الأهلي ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة».

وأضاف: «انجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه واثبت ذاته كامتداد لاجيال كتبت تاريخ كبير، دائماً وابدا يبقي الأهلي سبب رئيسي في اسعاد الملايين.. ألف مبروك لأبطال افريقيا».