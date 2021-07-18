الجيش الصيني يجري تدريبات على هجوم برمائي لتحذير تايوان وأمريكا

أجرى جيش تحرير الشعب الصيني والبحرية تدريبات مشتركة على إنزال برمائي أمس الأول الجمعة، بعد يوم من هبوط ثاني طائرة عسكرية أمريكية في تايوان، في أقل من شهرين، طبقا لما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" التي يدعمها الحزب الشيوعي، حسب وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن خبير عسكري لم يتم الكشف عنه قوله إنه يتعين النظر إلى التدريبات ، في المياه الواقعة ، قبالة إقليم فوجيان شرق البلاد، بالقرب من تايوان، بوصفها تحذيرات وردع لأمريكا بالإضافة إلى "الانفصاليين التايوانيين".

وأضاف التقرير أنه من المرجح إجراء المزيد من التدريبات المعقدة في المستقبل.

جاءت التدريبات في أعقاب تحذير من جانب وزارة الدفاع الصينية يوم الخميس الماضي بأن دخول طائرات أجنبية المجال الجوي للبلاد، بدون موافقتها، سيؤدي إلى "عواقب وخيمة".

يشار إلى أن طائرة تابعة للحكومة الأمريكية هبطت في مطار تايبيه صباح الخميس الماضي، لأكثر من نصف ساعة، طبقا لما ذكرته صحيفة "يونايتيد ديلي نيوز"