وزير النفط العراقي يرجح الإبقاء على قرار أوبك وحلفائها بتخفيض الإنتاج في الفترة المقبلة

رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن تبقي البلدان المصدرة للنفط/أوبك والمتحالفين معها على تخفيضات الإنتاج من دون تغيير خلال فترة أخرى مع استثناء زيادة محدودة في إنتاج بعض الدول التي تطلب ذلك.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية اليوم الأحد عن وزير النفط قوله إن هذا الإجراء سيعمل على "دعم استقرار الأسعار بنحو مقبول لتعزيز الأساسيات الداعمة لتوازن السوق العالمي برغم من تعافي الطلب العالمي على الخام وإظهاره تحسنا كبيرا خاصة فى الصين والهند والولايات المتحدة".

وكشف أن العراق سيستضيف نهاية شهر سبتمبر القادم مؤتمر البلدان المصدرة للنفط /أوبك والمتحالفين معها وتجري حاليا الاستعدادات بما يليق بهذه المناسبة الاقتصادية لضمان مشاركة الدول الأخرى لتنسيق استقرار سوق النفط العالمي في ظل التطورات الجديدة التي يشهدها.

وذكر أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر يوليو الجاري تتراوح بين مليونين و900 ألف برميل يوميا إلى 3 ملايين برميل يوميا بالإضافة إلى تصدير 400 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان للسوق العالمي.

وأوضح "تتوافر لدى العراق إمكانيات إنتاجية قادرة على توفير إمدادات إضافية كبيرة للسوق النفطي العالمي فضلا عن خطط لتسريع وزيادة معدل الإنتاج إلى المستهدف بالخطة الوزارية خلال 2021" .