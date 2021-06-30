ميركل: اللغة الألمانية ليس بها مفردات تصف الدمار الذي حدث جراء الفيضانات

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال زيارتها للمناطق التي تضررت من الفيضانات في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا عن تقديم مساعدة سريعة لهذه المناطق.

وخلال تواجدها في مدينة اديناو الواقعة بدائرة ارفايلر، قالت ميركل اليوم الأحد:" سنقف إلى جانبكم، حكومة اتحادية وولاية" وأضافت أن الحكومة الاتحادية والولاية "ستعملان يدا بيد ليعود العالم تدريجيا إلى حالته الجيدة في هذه المنطقة الرائعة".

وأوضحت ميركل أنها جاءت من أجل أخذ فكرة حقيقية عن الصور "الشبحية السريالية" للوضع الميداني وقالت إن " اللغة الألمانية لا تعرف مفردات تصف بها الدمار الذي حدث هنا".

ونوهت ميركل إلى أن الحكومة الاتحادية تعتزم يوم الأربعاء المقبل إقرار برنامج للمساعدات السريعة والمهام على المدى المتوسط واستعادة البنية التحتية وقالت إن المهم هو سرعة التحرك والنفس الطويل.