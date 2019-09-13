 المجر تلغي لائحة تلزم المنظمات غير الحكومية بالكشف عن مموليها - بوابة الشروق
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المجر تلغي لائحة تلزم المنظمات غير الحكومية بالكشف عن مموليها

علم المجر
علم المجر
د ب أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 9:06 ص

 ألغت المجر لائحة تلزم المنظمات غير الحكومية بالكشف عن مموليها للحكومة.

وتم تقديم اللائحة قبل أسبوعين فقط. وفي وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، ظهر إلغاء الفقرتين المعنيتين في الجريدة الرسمية المجرية.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المستشارية المجرية جيرجيلي جيلياس إن اللائحة غير متوافقة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيتم تغييرها.

وكان البرلمان المجري قد ألغى بالفعل في مايو من هذا العام قانونا يميز ضد المنظمات غير الحكومية في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية.

ووفقا لهذا القانون، كان على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تبرعات من الخارج أن تدرج مذكرة في جميع منشوراتها ومواقعها على الإنترنت تحددها على أنها "منظمات مدعومة من الخارج".

وترى الحكومة القومية اليمينية في المجر برئاسة فيكتور أوربان أن ثمة نفوذا وتمويلا أجنبيين وراء الجمعيات المناهضة للحكومة.


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