ميركل: يجب عدم إهمال مكافحة الإيدز بسبب التركيز على وباء كورونا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد ضرورة عدم إهمال مرض الإيدز بسبب التركيز على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت ميركل اليوم الأحد خلال مؤتمر الجمعية الدولية للإيدز الذي يتنعقد على مدار أربعة أيام: "إننا نعايش في ظل وباء كورونا كيف تم تطوير كثير من اللقاحات الفعالة في زمن قياسي بفضل التعاون الدولي.. يجب ألا يتم إهمال الإيدز بسبب وباء فيروس كورونا".

وأشادت المستشارة الألمانية بالباحثات والباحثين في مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من كل أنحاء العالم.

يشار إلى أنه كان مخططا عقد هذا المؤتمر في برلين ولكنه أقيم على الإنترنت حاليا بسبب تفشي وباء كورونا. ويدير فعاليات المؤتمر اليوم الطبيب ومقدم البرامج الألماني إيكارت فون هيرشنهاوزن.

وبدأ المؤتمر اليوم الأحد بدعوة أنه يجب أن يسهم التطوير السريع للقاحات مكافحة فيروس كورونا المستجد في الإسراع من وتيرة مرض نقص المناعة المكتسب.

يذكر أنه تم وضع توصيف لمرض نقص المناعة المكتسب للمرة الأولى قبل 40 عاما في مجلة العلوم الأمريكية. وهناك نحو 36 مليون شخص توفوا بسبب الإصابة به على مستوى العالم.

وفي سياق متصل أعربت الناشطة المعنية بمكافحة مرض الإيدز، إيفيت رافائيل، عن استيائها من سوء توزيع لقاحات فيروس كورونا في الدول الفقيرة، وقالت: "لا يمكن أن تعتبر نفسك عالما متطورا طالما أن إنسانيتك لم تتطور".