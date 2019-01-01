رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية لا تستبعد فرض مزيد من قيود كورونا

رفضت رئيسة وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية، جلاديز بيرجيكليان، استبعاد احتمال فرض المزيد من القيود، حيث لا تزال حالات الإصابة بفيروس كورونا في سيدني مرتفعة بشكل كبير، رغم إجراءات الإغلاق الصارمة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت الولاية الأكثر كثافة سكانية في استراليا قد سجلت 105 حالات إصابة محلية جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، حتى الساعة الثامنة مساء أمس السبت، مما يؤكد التحديات لاحتواء أحدث تفش لسلالة دلتا.

وقالت بيريجيكليان للصحفيين اليوم الأحد "لا استبعد إجراء تعديلات في الأيام القليلة المقبلة للتأكد من أننا لم يفت منا أي شيء".

وأضافت "هدفنا هو القضاء على الفيروس".

وسجلت الولاية 1242 حالة إصابة ، تم انتقالها محليا منذ أحدث تفش، والذي بدأ قبل شهر.

وبدون انخفاض أعداد الإصابة، ربما يتم تمديد الموعد النهائي للإغلاق للمرة الثالثة.

وامتد التفشي في سيدني إلى ملبورن، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، مما تحتم معه فرض إغلاق يستمر خمسة أيام، أمس الأول الجمعة، وهو الخامس بالمدينة منذ بدء الجائحة.