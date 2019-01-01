الخارجية الأمريكية: مستعدون للعودة للمفاوضات حول الملف النووي الإيراني

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تهدف إلى "التهرب من اللوم" على الأزمة الحالية، مؤكدة استعداد واشنطن للعودة للمفاوضات النووية.

وقال الخارجية الامريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن "واشنطن مستعدة للعودة إلى المفاوضات النووية في فيينا"، مضيفا أن تصريحات المسؤول الإيراني عن أمريكيين محتجزين لدى إيران تهدف لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم، مؤكدا أنه لم يجر التوصل لاتفاق بعد بين الطرفين".

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أكد - في وقت سابق - أن "بلاده تمر بمرحلة انتقالية، وأن على الأطراف في مفاوضات فيينا انتظار الإدارة الجديدة للبلاد".

وقال: "على أمريكا وبريطانيا ألا تربطا الجانب الإنساني لتبادل السجناء بالاتفاق النووي"، مضيفا "يجب أن لا نجعل تبادل السجناء رهن الأهداف السياسية، وإن فعلنا فقد نخسر التبادل والاتفاق معا".