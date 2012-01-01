أعرب محمد منير، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، عن فخره بعرض أوبرا عايدة أمس في روما، قائلًا: «نحن فخورين بتقديم أوبرا عايدة في بلد الأوبرا بالعالم كله».

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، بالشكر للدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، صاحبة فكرة اختتام الموسم الفني لأكاديمية الفنون بروما بعرض أوبرا عايدة والذي يأتي مواكبًا لمرور 150 عامًا عليها.

وقال إن الجمهور الإيطالي يحتفل منذ أمس بالعرض الذي تم إطلاقه لمرة واحدة فقط، معربًا عن سعادته بانبهار الجمهور وإشاداته الواسعة.

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الوفد الفني لدار الأوبرا المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض التاريخي أوبرا عايدة في المسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون بروما. والذي أقيم بمناسبة مرور ١٥٠ عاما علي تقديمها لأول مرة في مصر وحضره ما يقرب من ألف مشاهد من الجمهور الإيطالي والجاليات المصرية والعربية.

