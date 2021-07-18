الجيش التونسي يزود المستشفيات بإمدادات عاجلة من الأكسجين

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تكفل الجيش التونسي بامداد عدة ولايات في البلاد بالأكسجين في ظل النقص الكبير الذي تشهده المستشفيات العمومية مع تزايد الإصابات القياسية بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن الجيش شرع في توزيع قوارير أكسجين كبيرة الحجم وآلات مكثفات الأكسجين بجانب معدات طبية على سبع ولايات.

وأطلق أطباء في مستشفيات عمومية نداءات من أجل توفير الأكسجين خشية سقوط المزيد من الضحايا المصابين بالفيروس في ظل تقلص المخزون من هذه المادة.

وأضاف المتحدث ، لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن الجيش بدأ عملية التزويد منذ أول أمس الجمعة عبر الوسائل البرية والجوية العسكرية لتشمل ولايات المهدية ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وسيدي بوزيد وسوسة حتى الآن.

وتشارك الصحة العسكرية أيضا في عمليات التطعيم للمواطنين لا سيما في المناطق النائية.

وطالبت خلية أزمة برئاسة الحكومة بوضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الأكسجين على ذمة المؤسسات الصحية التي تخطت معظمها طاقة استيعابها القصوى.

كما أعلنت الشروع في نقل المرضى من المستشفيات التي تعرف نقصا حادا في مادة الأكسجين إلى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كافي.

وليس واضحا ما إذا كان القطاع الخاص سيوافق على هذه الخطوة بسبب الضمانات المالية التي تطالب بها مصحات مرضى كوفيد 19 بشكل مسبق.

وفاق معدل الاصابات اليومية في تونس على مدى الأسبوع الأخير سبعة آلاف بينما تخطى معدل الوفيات المبلغ عنها يوميا في المستشفيات 160 حالة وفاة.

وتدفقت مساعدات ومعدات طبية من عدة دول إلى تونس مع وعود بتوفير مئات الآلاف من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمساعدتها في أحواء الأزمة الصحية الخطيرة.