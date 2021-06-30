السودان: تصاعد الإصابات بكورونا في الخرطوم والبحر الأحمر

أعلن وزير الصحة السوداني عضو اللجنة العليا للطواريء الصحية، الدكتور عمر النجيب، تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر (شمال شرق).

وقال النجيب، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن الوزارة طالبت ولاية الخرطوم بمزيد من الإجراءات الاحترازية، داعيا المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالاشتراطات الصحية لمجابهة الوباء.

وأشار إلى التراخي الذي حدث من المواطنين إبان الموجة الثانية لفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية بصدد فرض الإجراءات الصحية بالقانون خلال فترة عيد الأضحى المبارك في منطقتي كافوري وشرق الخرطوم، اللتين شهدتا تصاعدا في الإصابات.

ونفى النجيب دخول السلالة الهندية لفيروس كورونا لمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، مؤكدا أن السلطات لم تجد ما يثبت ذلك صحيا.

من جهة أخرى، كشف النجيب عن تفشي حالات لفيروس الكبد الوبائي بولاية القضارف (شرق السودان) وسط معسكرات اللاجئين، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت فرقا ومعينات طبية لاحتواء الموقف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الحافظ مدير إدارة الأوبئة العامة بوزارة الصحة السودانية، وجود حالات إصابة إيجابية كامنة بفيروس كورونا وسط المجتمع، لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع لمكافحة كورونا، حيث إن وزارة الصحة وحدها لن تتمكن من مكافحة الوباء.