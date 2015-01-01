 الحرس الوطنى الأمريكى يطلب 521 مليون دولار تعويضا عن أحداث اقتحام الكابيتول - بوابة الشروق
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الحرس الوطنى الأمريكى يطلب 521 مليون دولار تعويضا عن أحداث اقتحام الكابيتول


نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 1:41 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 1:41 ص

ذكرت شبكة "سى بى إس نيوز" الأمريكية، أن الحرس الوطنى الأمريكى طالب بالحصول على 521 مليون دولار تعويضا عن مساعدته فى حماية واشنطن خلال أحداث اقتحام الكابيتول، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حصوله على هذا المبلغ سيؤدى ذلك إلى عرقلة استعداد الحراس للاستجابة لمواقف طارئة أخرى.

وقال رئيس مكتب الحرس الوطنى والجنرال بالجيش دانيال آر هوكانسون: "من دون سداد التمويل، سيكون هناك تأثير كبير على استعداد الحرس الوطنى إذا لم نتمكن من حل هذا الأمر فى الوقت المناسب".

ووفقا للتقرير، تم نشر رجال الحرس فى الأشهر التى أعقبت أعمال الشغب فى الكابيتول، عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق ترامب المبنى وخرقوا الأمن وبقى الحرس الوطنى لحماية المنطقة خلال تنصيب الرئيس بايدن، وبعد ذلك بشهور كما تم نشر أعضاء آخرين للمساعدة فى رعاية وعلاج فيروس كورونا فى الأجزاء الأكثر تضررا من البلاد.

تم تحذير الحرس الوطنى لأسابيع من أنه إذا لم يسترد الأموال، فقد يلزم إلغاء الموارد الهامة مثل التدريب.

وأشار التقرير أنه لا يمكن للحرس الوطنى استلام الأموال حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مخصصات الطوارئ بين المشرعين.

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