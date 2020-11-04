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عرضت قناة «الغد»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى، وأداء صلوات تلمودية به.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 500 مستوطن قاموا باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.