 خطة ترويجية سياحية لاستغلال إمكانيات ومرافق المدينة الشبابية بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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خطة ترويجية سياحية لاستغلال إمكانيات ومرافق المدينة الشبابية بشرم الشيخ

رضا الحصري
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:10 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:10 ص

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء السبت، اجتماعًا بحضور مجلس أمناء مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، لبحث سبل استغلال مدينة الشباب والرياضة سياحيًا، موضحا أنه الاجتماع الأول بعد قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل مجلس الأمناء.


وطالب المحافظ مجلس أمناء المدينة بوضع خطة ترويجية وسياحية واسعة المجال لاستغلال إمكانيات ومرافق المدينة الرياضية والشبابية، من خلال استضافة الوفود الرياضية والسياحية للاستفادة من الملاعب المتنوعة، وحمامات السباحة المتاحة بالمدينة، وكذلك الإقامة بالفندق المتميز الذي بعد أحد مرافق المدينة، ومجمع الصالات المغطاة الملحق بالمدينة الرياضية والشبابية.

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