طلاب الثانوية العامة بالمنيا: امتحان الفلسفة متعدد المستويات

أكد طلاب الثانوية العامة بالمنيا، أن امتحان الفلسفة والمنطق لهذا العام جاء مستوي معظم الامتحانات السابقة، حيث كان يحتاج أيضا لوقت أكبر من الوقت المحدد، فهو متعدد المستويات.

وقالت الطالبة نورهان محمد، بلجنة قاسم أمين الثانوية بمركز أبو قرقاص، إن امتحان مادة الفلسفة والمنطق، جاء في مستوى الطالب العادي الا أجزائه الأخيرة والتي جاءت صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير.

وأضافت الطالبة نشوى حسين، بلجنة السادات الثانوية، أن امتحان الفلسفة والمنطق لهذا العام جاء مثل الامتحانات السابقة.. يبدأ بأسئلة سهلة، ثم نتوقف عند منتصف الامتحان خائفين من سرقة الوقت منا في التفكير في الأسئلة غير المباشرة.

وأكد الطالب محمد مجدي بلجنة السلام الثانوية، ان الامتحان متعدد المستويات، ولا نستطيع أن نقول إنه سهلا متوسط والامتحان يقيس جميع المستويات، والجزء الأخير به يحتاج لطالب متميز، فهو يقيس الفهم لا الحفظ، وأزمتنا مع ضيق الوقت مستمرة.

من جانبه، أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن جميع اللجان فتحت قبل موعدها بساعة لاستقبال الطلاب، واستمرار عملية الكشف عليهم بجهاز كاشف الحرارة، واتباع الإجراءات الاحترازية، ومنع التباعد، والكشف عن أي أدوات تساعد علي الغش.