ضبط 1497 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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ضبطت شرطة التموين، 1497 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار.

كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقيادة اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة أبرزها:

ضبط 4,5 طن "مقطعات لحوم، كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالقاهرة.

وفي الجيزة تم ضبط 2 طن "دواجن ومقطعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص". وضبط (1,5 طن سكر، 720 عبوة زيت تموينى) مخصص للبطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى.

وفي البحيرة تم ضبط طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن محل لتعبئة وتجهيز السلع الغذائية لحفظ السلع الغذائية.

وفي المنوفية تم ضبط 5 طن "مكرونة، دقيق فاخر، مسلى" مجهولة المصدر، داخل مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص".

وفي الغربية تم ضبط 2 طن مخللات "مجهولة المصدر" ويتشبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، داخل معمل لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص".

وفي سوهاج تم ضبط 6,5 طن "دقيق بلدى" مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداولها خترج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوادء، بحوزة صاحب مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص".

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط 29 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 3387 عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.