محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بمستشفى ٣٠ يونيو بعيد الأضحى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيدمستجدات العمل بمستشفى محور ٣٠ يونيو الجديدة جنوب بورسعيد، رافقه أحمد زغلف رئيس حي الجنوب.والدكتور محمد السباعي نائب مدير المستشفي.

وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لكافة العاملين بالمستشفى من أطقم أطباء وتمريض وأمن وإداريين ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، متمنيآ أن يعيده الله علي مصرنا الحبيبة دائما فى أمان واستقرار واذدهار ، وأن ينعم الله على العالم بانتهاء الوباء الحالى .

واستعرض " محافظ بورسعيد" خلال الجولة الأعمال التى شهدتها مستشفى ٣٠ يونيو الجديدة، مؤكدا أن المستشفى تعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب.

وأشار إلى أن المستشفى تقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهي بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث، حيث إنه سيخدم أيضا محور 30 يونيو ، مضيفا أن ما يجرى بالمستشفى يعد إنجازا طبيا بعد أن توقف العمل بها لعدة أعوام ، والآن أصبحت أحد الصروح الطبية وأول مستشفى على محور ٣٠ يونيو.