الداخلية توضح تفاصيل تداول فيديو على الفيسبوك لاستغاثة سيدة بسبب الاغتصاب على يد شخصين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول في فيديو على الفيسبوك يتضمن إستغاثة سيدة لتعرضها للإغتصاب على يد شخصين.

بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن إستغاثة من إحدى السيدات لتعرضها للإغتصاب من قبل شخصين. فقد تمكنت الأجهزة الامنية من تحديد الشخصين وضبطهما وبمواجهتهما قرر أحدهما أنه قام بإصطحاب المذكورة إلى منزله بمحض إرادتها وقاما بتعاطى المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لإتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها وذلك رغبة منه فى إفتضاح أمرها لشقيقه لعدم زواجه منها لسوء سلوكها، وبمواجهة الثانى بأقوال شقيقه أيد ما جاء بأقواله، وقرر بأنه كان يرغب الزواج منها ونفى قيامه بالإعتداء عليها ، كما أضاف بأن قيامها بنشر فيديو الإستغاثة لعلم زوجها بسوء سلوكها ورغبتها فى إثبات برائتها أمام زوجها المتواجد بالخارج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.