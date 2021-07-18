 أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح شمال وجنوب إيطاليا - بوابة الشروق
الأحد 18 يوليه 2021 11:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح شمال وجنوب إيطاليا

روما (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 11:41 ص

تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وفيضان أنهار في شمال وجنوب إيطاليا اليوم الأحد.

وفي صقلية، ذكرت خدمات الطوارئ في مدينة "باليرمو" والمنطقة حولها أنه تم استدعاؤها مئات المرات بعد الأمطار الغزيرة.

وأضافت خدمات الطوارئ ، صباح اليوم الأحد، أنه تم استدعاء فرقة الإطفاء بسبب الفيضانات والأضرار الناجمة عن المياه، على الرغم من أنه لم ترد أنباء عن حدوث أضرار خطيرة.

وفي إقليم "ساوث تيرول" شمال إيطاليا، سجل خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لبيانات صادرة عن مكتب الأرصاد الجوية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك