 القوات العراقية تدمر أوكارا لداعش وتضبط طائرة مسيرة في كركوك - بوابة الشروق
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القوات العراقية تدمر أوكارا لداعش وتضبط طائرة مسيرة في كركوك

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 3:55 م

دمرت القوات العراقية، أربعة أوكار لتنظيم داعش الإرهابي، وضبطت طائرة مسيرة في محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اليوم الأحد، أنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، تم ضبط أربعة أوكار للإرهابيين ومواد متفجرة تابعة لعناصر داعش في وادي أبو خناجر وقرية الرزم ووادي كرحة غازان ضمن ناحية الرياض في محافظة كركوك".

وأوضحت أن الأوكار احتوت على ملابس عسكرية ومواد لوجستية وطائرة مسيرة تابعة للعناصر الإرهابية، فضلا عن ضبط خمس عبوات ناسفة محلية الصنع وأربعة صواريخ قاذفة ضد الدروع، وتم التعامل مع المضبوطات وإتلافها من قبل كتيبة هندسة الشرطة الاتحادية المرافقة للقوة.

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