الفصائل الفلسطينية في غزة تطالب إسرائيل برفع قيود إعادة إعمار القطاع

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طالبت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الأحد إسرائيل برفع قيود إعادة إعمار القطاع عقب جولة التصعيد العسكري الأخيرة في مايو الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته لجنة القوى الوطنية والإسلامية شرق مدينة غزة بحضور ممثلين عن الفصائل.

وقال منسق لجنة القوى خالد البطش خلال المؤتمر إن "الحصار والإغلاق أمران لم يعد يقبل بهما الشعب الفلسطيني في غزة ويجب إنهائهما لبدء إعادة الإعمار".

وأضاف البطش :"نعطي فرصة لوسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى ينهوا هذا الحصار ويدخلوا مواد الإعمار ويضمنوا حرية الحركة".

وحذر من أنه "حال فشلت هذه الجهود فإنه لن يكون أمام الشعب الفلسطيني إلا المواجهة والعمل بكل ما أوتي من قوة حتى يستعيد حقه في الكرامة والحرية".

وشدد على ضرورة وقف "المعاناة الإنسانية المستمرة التي طالت جميع الفئات، حتى أصحاب الأمراض المزمنة، وفي ظل انتشار وباء كورونا".

ودعا البطش إلى تحرك إقليمي ودولي عاجل لفتح معابر قطاع غزة وإنهاء المعاناة وإدخال مواد الإعمار لتفادي تفجر الوضع الميداني مجددا في القطاع.

وقيدت إسرائيل بشكل حاد عمل معابر قطاع غزة مع بدء جولة تصعيد عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في العاشر من مايو الماضي.

وتوسطت مصر في اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

ولاحقا سمحت إسرائيل بفتح جزئي بعمل معابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات بما في ذلك إدخال مواد البناء وعمليات التصدير بحسب مصادر فلسطينية.