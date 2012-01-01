أحمد حاتم والزهراء حلمي ضيوف «معكم منى الشاذلي» في ثالث أيام العيد

يحل الفنان أحمد حاتم، ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الخميس المقبل.

يتحدث "حاتم" خلال اللقاء عن تفاصيل مشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة، الذي حطم رقما قياسيا مسجلا باسم منتخب السباحة الإنجليزي، ليقتحم موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كما يحل جميع أفراد المنتخب ضيوفا في الاستوديو للحديث عن التجربة ككل، وفى جزء من الحلقة ينقسم اللاعبين إلى فريقين للتنافس في ألعاب ترفيهية وتمثيل وسط ضحكات من أعضاء الفريقين.

أيضا تحل ضيفة خلال الحلقة، الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن في افتتاح فاعلية رسمية، حيث لفتت الأنظار مؤخرا خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تتحدث الزهراء عن مسيرتها مع القرآن، وتفاصيل مشاركتها في المؤتمر، ودعم أسرتها المستمر لها حتى الآن، فضلا عن تواجد جدتها داخل الاستوديو وتوجيهها رسالة لحفيدتها خلال اللقاء.