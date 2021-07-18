 كارينو بوستا يفوز على كراينوفيتش ويتوج بلقب بطولة هامبورج للتنس - بوابة الشروق
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كارينو بوستا يفوز على كراينوفيتش ويتوج بلقب بطولة هامبورج للتنس

د ب أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 4:35 م | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 4:35 م

توج الإسباني بابلو كارينو بوستا بلقب بطولة هامبورج المفتوحة للتنس اليوم الأحد عقب فوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش 6 / 2 و6 / 4.

وحقق كارينو بوستا 17 انتصارا على الملاعب الرملية هذا الموسم، حيث وصل للدور قبل النهائي ببطولة برشلونة المفتوحة للتنس وبطولة مايوركا.

كما انه استطاع أن يستعيد مستواه سريعا بعد الخسارة أمام سام كويري في الدور الأول من بطولة ويمبلدون التي أقيمت الشهر الماضي.

وكانت هذه هي المباراة النهائية الرابعة لكراينوفيتش والاولى له منذ وصوله لنهائي بطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس في 2019.


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