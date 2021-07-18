مقتل 15 شخصا بعد غرق 18 قاربا وسط أمواج عالية في إندونيسيا

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم بعد اختفاء 18 قارب صيد يُفترض أنها غرقت وسط الأمواج العالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري في المياه قبالة الإقليم الغربي لجزيرة بورنيو الإندونيسية، حسبما قال مسؤول اليوم الأحد.

وقال يوبي هاريادي، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بونتياناك بإقليم كاليمانتان الغربية، إن فرق البحث لا تزال تبحث عن 43 شخصا مفقودين، بينما تم إنقاذ 80 شخصا.

وصرح هريادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالقول: "أنقذ رجال الإنقاذ ثلاثة أشخاص، لكنهم لم يكونوا في القوارب التي سجلناها في وقت سابق والتي فُقدت خلال الأمواج العالية".

وارتفعت الأمواج لما يصل إلى 5 أمتار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مصحوبة برياح قوية وسيول.

وقال هاريادي إن ما لا يقل عن 18 قارب صيد، كان كل منها يحمل ما بين 3 إلى 17 شخصا على متنه ليصل مجموع من كانت تحملهم القوارب إلى 138 شخصا، قد غرقوا أو اختفوا خلال الطقس القاسي.

ونشرت السلطات المحلية والبحرية 18 سفينة للبحث عن المفقودين، ومن المتوقع أن تستمر جهود البحث التي تضمنت عمليات في المناطق الساحلية حتى يوم الثلاثاء المقبل.