ميركل تتعهد ببذل المزيد من الجهود لحماية المناخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارة لها بالمنطقة المتضررة من كارثة الفيضانات غرب ألمانيا، ببذل مزيد من الجهود في حماية المناخ.

وقالت ميركل اليوم الأحد في منطقة أدناو بولاية راينلاند-بفالتس: "إننا نرى بأي قوة يمكن أن تتصرف الطبيعة.. سنقاوم عنف الطبيعة- على المدى القصير، وكذلك أيضا على المديين المتوسط والطويل".

وتابعت المستشارة الألمانية أن هناك حاجة لسياسة "تراعي الطبيعة والمناخ بشكل أكبر مما قمنا به خلال الأعوام الماضية".

ووصلت ميركل ظهر اليوم إلى بلدة شولد في منطقة أيفل المتضررة بشدة، وقد رافق ميركل في زيارتها التفقدية رئيسة حكومة الولاية مالو دراير.

وأودت الكارثة في دائرة ارفايلر حتى الآن بحياة 110 أشخاص فضلا عن إصابة 670 شخصا.