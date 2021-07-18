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تعرف على رسالة الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 2:44 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 2:44 ص

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة فريق الكرة في المغرب،  على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عقب انتهاء المباراة، بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهاز الفني والأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية، وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي ببطولة إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه يلقي بمسئولية كبيرة على اللاعبين، ويدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات.

وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تحقيق الكثير من الإنجازات، بالشكل الذي يتناسب مع أحلام وطموحات جماهير وأعضاء النادي الأهلي.


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