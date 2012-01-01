 جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 189 مليونا و956 ألفا و405 حالات - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 189 مليونا و956 ألفا و405 حالات

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:58 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 7:58 ص

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و956 ألفا و405 حالات.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و81 ألفا و815 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و67 ألفا و669 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و882 حالة.

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