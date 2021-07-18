 الحكومة النيجيرية ترفع درجة الانذار في 6 ولايات بسبب ظهور سلالة دلتا - بوابة الشروق
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الحكومة النيجيرية ترفع درجة الانذار في 6 ولايات بسبب ظهور سلالة دلتا

أبوجا (نيجيريا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 11:04 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 11:04 ص

في أعقاب ظهور سلالة "دلتا" لفيروس كورونا في نيجيريا وارتفاع حالات الإصابة وزيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، أعلنت الحكومة النيجيرية أمرا "بإنذار أحمر" في ست ولايات في البلاد بالإضافة إلى العاصمة، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وجاء في بيان صادر، صباح اليوم الأحد عن اللجنة التوجيهية الرئاسية" حول فيروس كورونا أن البلاد، مازالت تشهد مؤخرا "مؤشرات مبكرة مثيرة للقلق للموجة الثالثة للجائحة".

وأضاف البيان "تحذر اللجنة بأنه يجب على جميع الولايات رفع حالة الاستعداد واستمرار تطبيق جميع البروتوكولات في ضوء انتشار سلالة دلتا على نطاق أوسع".

وتابع أن "تلك الخطوات مهمة، حيث نبدأ في رؤية مؤشرات مبكرة مثيرة للقلق لزيادة حالات الإصابة في نيجيريا".


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