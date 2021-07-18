13 قتيلا في انفجار شاحنة بكينيا

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لقى 13 شخصًا مصرعهم، صباح الأحد، في انفجار شاحنة لنقل الوقود في كينيا، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.