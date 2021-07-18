 13 قتيلا في انفجار شاحنة بكينيا - بوابة الشروق
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13 قتيلا في انفجار شاحنة بكينيا

نور رشوان
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 10:27 ص

لقى 13 شخصًا مصرعهم، صباح الأحد، في انفجار شاحنة لنقل الوقود في كينيا، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل.


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