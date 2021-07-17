قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة دار العدالة الدستورية في مصر، لافتا إلى أن اليوم الذي شرف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر المحكمة لأداء اليمين الدستوري كرئيسا للجمهورية، هو يوم تاريخي في تاريخ المحكمة ومصر.

أضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يقدمه الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة «الشمس»، مساء السبت، أن «السيسي انتخب من شعبه انتخابا حرًا نزيهًا»، ذاكرًا أن السيسي تولى المسئولية حبا في مصر، ونجح في أن ينتشل مصر مما كانت فيه.

تابع: «السيسي حمل روحه على كفه رخيصة فداءً لمصر، وفي 8 سنوات نهض بمصر ومصر نهضت به، وتقدم بمصر وارتفع شأنها وتقدمت به، الاثنان متكاملان، السيسي غيّر ملامح الحياة في مصر، ونجح في تأسيس الجمهورية الجديدة مختلفة الملامح عما قبلها».