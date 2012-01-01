رئيس مدينة إسنا يستقبل وفداً من الكنيسة برئاسة الأنبا يواقيم للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، وفداً من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، وعماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور صباح منصور ، وعبد الرحيم طايع، نائبا رئيس المركز، وعلاء جعفر سكرتير المجلس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوفد خلال زيارته على روح المحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الإخوة والوطنية ويعملون معا للنهوض بالوطن وتحقيق الرخاء والتنمية الحقيقية في كافة المجالات.

كما أشاد رئيس المركز بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، وأن وحدتنا الدائمة، هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان، والتقدم لوطننا العزيز مصر سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل شر وسوء وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا على ضرورة أن نستقبل عيد الفطر المبارك مزودين بروح الحب والتكاتف والعمل على استقرار الوطن ورفعة شأنه.